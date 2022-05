Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen in Tirol

In Nassereith kam es am Mittwoch gegen 9.45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Pkw-Fahrer auf der Fernpassstraße. Ein Deutscher (72) wollte mit seinem Pkw von der Tankstelle auf der Fernpasshöhe in Richtung Innsbruck ausfahren. Zeitgleich fuhr gerade ein Lkw-Lenker (35) mit einem Anhänger auf der Fernpassstraße Richtung Reutte. Der 35-Jährige versuchte zwar noch auszuweichen und leitete eine Vollbremsung ein, doch der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.