Trotz steigender Preise: „Keine Immobilienblase“

Wo es am günstigsten und wo am teuersten ist

Natürlich ist das Preisniveau und die Preisentwicklung in den steirischen Regionen sehr unterschiedlich. Am günstigsten sind Baugrundstücke im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (47,17 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von der Südoststeiermark (49,56 Euro) und Murau (57,56 Euro). Am teuersten sind Baugründe dagegen in Graz (330,13 Euro), gefolgt von Graz-Umgebung (142,16 Euro).