Hacker: Wiens Sonderweg „rein inhaltliche Frage“

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“ den Sonderweg der Bundeshauptstadt, wo auch ab Juni in den Öffis weiterhin die Maskenpflicht gilt, verteidigt. Am Bund übte er Kritik, denn er vermisst Kontinuität: Die Verordnung hätte ursprünglich bis 8. Juli gelten sollen, so Hacker.