50 „Teilzeit-Tiroler“ in Kitzbühel im Visier

Auch Alexander Gamper (FPÖ) drängt, dass Meldedaten auf EU-Ebene abgeglichen werden. Dann sei es unmöglich, in München und Kitzbühel einen Hauptwohnsitz zu haben. „Die Finanzpolizei müsste das weiterverfolgen, weil ja Steuern hinterzogen werden.“ Andreas Fuchs-Martschitz (Liste UK) schlägt vor, dass sich betroffene Orte gemeinsam juristischen Beistand holen und Druck auf Land und Bund machen. Zudem will er im Sinne der Transparenz, dass Gemeinderäte Einblick in das Verzeichnis der Freizeitwohnsitze erhalten.