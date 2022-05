Nur ein Kandidat fährt noch zweigleisig

…Kuchl: Die Belegschaft von Coach Philip Buck hat als Einziger des Trios zwei Optionen aufs ÖFB-Cup-Ticket. Denn am Mittwoch wartet in Straßwalchen das Landescup-Finale gegen Bischofshofen. Wer Buck kennt, weiß, dass sein Fokus nur auf dieser Partie liegt. Der Liga-Schlager gegen den Tabellenführer wird auch eine Frage der Kräfte. Die sind danach auch gegen die erst ab nächster Saison wieder konkurrenzfähigen Grünauer und „Wundertüte“ Grödig (Vucanovic, Preslmayr schlagen ab Sommer in Puch auf) gefragt.