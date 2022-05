Inkasso-Brief wegen Handy von Verstorbener

Mit viel Ärger und noch mehr Unverständnis reagierte ein zweifacher Familienvater aus dem Zentralraum in Niederösterreich auf einen Brief eines Inkassobüros. 190 Euro wurden darin gefordert, weil seit dem Tod seiner Frau Anfang des Jahres deren Handyrechnung nicht mehr abgebucht werden könne. Dabei hatte der Witwer den Vertrag längst gekündigt – glaubte er zumindest. Trotz entsprechender Bestätigung landete vier Monate später das Schreiben in seinem Postkasten. Die Forderung beträgt ein Vielfaches der offenen Gebühren.