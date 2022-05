Besetzung der Oligarchen-Villa nach Stunden vorbei

Was am Samstag in der Früh begann, nahm gegen 16.20 Uhr bereits sein Ende. Junge Aktivisten hatten eine Villa am Attersee besetzt. Doch nicht irgendeine: Das leer stehende Prachtanwesen in Burgau ist dem russischen Oligarchen und Ex-Vize-Premier Igor Schuwalow zuzurechnen. Oder besser gesagt einer Liechtensteiner Stiftung mit Verbindung zu dem Multi-Millionär. Die „Krone“ nahm das Anwesen am Salzburger Ufer des Sees bereits im März unter die Lupe. Gemeinsam mit einem weiteren Gut am Wolfgangsee führten die Spuren zu zwei Oligarchen, deren Vermögen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in den Fokus des Öffentlichkeit geraten war.