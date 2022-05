Aktivisten besetzen Haus von Marcel Hirscher

„Wir haben beschlossen, das Haus in der Franz-Joseph-Straße dieses Wochenende für die Allgemeinheit zu besetzen! In dem ansonsten mindestens seit einem Jahr leer stehenden Gebäude wollen wir einen Ausgangspunkt schaffen für Austausch, Diskussionen und die Suche nach gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten in unserer krisenhaften Gesellschaft“, ließen die Aktivisten in einer ersten Stellungnahme wissen.