Protest: Oligarchen-Villa am Attersee besetzt

Nach der Besetzung des Hauses von Ex-Skistar Marcel Hirscher im Salzburger Andräviertel am vergangenen Samstag, wurde nun die Villa des russischen Oligarchen und Ex-Vize-Premier Igor Schuwalow am Attersee besetzt. Seit den Morgenstunden besetzen - laut Eigenangaben - in etwa 50 bis 60 Aktivisten die seit mehreren Monaten leerstehende Villa in Burgau, das zur Gemeinde St. Gilgen/Wolfgangsee gehört.