Klimt-Weithaler ist jetzt alleinige KPÖ-Chefin

Rote Fahnen mit Hammer und Sichel, dazu noch rote Nelken als Podiumsdeko, abgegriffene Bücher von Marx und Lenin zum Schmökern in der Pause und „Eat the rich“-Shirts als Souvenir zum Mit-nach-Hause-Nehmen: Der Landesparteitag der KPÖ am Samstag bot alles, was das Kommunistenherz begehrt.