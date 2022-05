Zirkusartist René Casselly gewann „Let‘s Dance“

Der 25-Jährige wurde in Hamburg geboren und ist Teil einer Zirkusfamilie, die in siebenter Generation Artistik präsentiert. Bekanntheit erlangte er vor „Let‘s Dance“ mit Auftritten in der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“, in der Kandidaten sehr schwere Parcours durchklettern müssen. 2021 holte er sich dort den Sieg. RTL-Shows zu gewinnen hat in seiner Familie mittlerweile eine gewisse Tradition. Cousin Ramon Rosselly gelang dies bereits in der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“.