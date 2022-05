Paragleiter blieb an der Gerlossteinbahn hängen

Glück im Unglück hatte der Pilot kurz nach seinem Start von der Wiesenalm in Rohrberg. Er flog Richtung Hainzenberg und wollte dort durch die Thermik des Windes an Höhe gewinnen. Gegen 18.15 wurde er vom Wind jedoch seitlich nach unten in die Seile der Gerlossteinbahn gedrückt. Dort blieb er rund 20 Meter über dem Boden hängen.