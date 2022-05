Biden über Attentat: „Rassistischer Terrorismus“

US-Präsident Joe Biden hat das Attentat von Buffalo mit zehn Toten als „rassistischen Terrorismus“ verurteilt und auch Medien und Politik schwere Vorwürfe gemacht. „Was hier passiert ist, ist schlicht und einfach Terrorismus“, sagte der US-Präsident am Dienstag in Buffalo. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen (White Supremacy) sei „giftig“ und habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese „Lüge“ zurückzuweisen.