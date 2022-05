Waffenverkäufer geknickt: „Fühle mich schrecklich“

Polizei nahm 18-Jährigen noch am Tatort fest

US-Medien bezeichneten den Supermarkt, in dem der Amoklauf stattgefunden hatte, als wichtigen Treffpunkt für die Bewohner des Viertels. Der 18-jährige Beschuldigte (Bild unten) wurde noch am Tatort festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll am Donnerstag wieder vor einem Richter erscheinen.