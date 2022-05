Täter übertrug Blutbad in Supermarkt live im Netz

Ein schwer bewaffneter junger Mann hat am Samstag in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Lebensmittelgeschäft das Feuer eröffnet und zehn Menschen getötet. Das Blutbad übertrug der 18-Jährige live im Internet. Der Schütze wurde nach Angaben des Bürgermeisters Byron Brown in Gewahrsam genommen. Untersucht wird auch ein rassistisch motiviertes Motiv, Gouverneurin Kathy Hochul sprach von einem „terroristischen Akt“.