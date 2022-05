Attentäter von Buffalo verschonte Weißen

Jener 18-Jährige, der am Samstag in einem Supermarkt in Buffalo (US-Bundesstaat New York) zehn Menschen getötet und drei verletzt hatte, hat offenbar aus rassistischen Gründen gehandelt. Darauf deuten nicht nur ein Manifest, das er gepostet haben soll, sondern auch die Opfer des mittlerweile in Haft sitzenden und wegen Mordes angeklagten jungen Mannes hin. Die Toten waren allesamt Afroamerikaner. In dem Video, welches Peyton G. während seines Angriffs live im Internet gestreamt hat, sieht man auch, wie der Schwerbewaffnete einen weißen Mann zunächst anvisiert, aber dann schnell weiterrennt und sogar „Entschuldigung“ sagt.