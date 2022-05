Russische Führung plant neue Jugendbewegung

Das Datum, an dem das Gesetz eingebracht werden soll, ist symbolisch. Der 19. Mai 2022 ist das Gründungsdatum der sowjetischen Pioniere, die nach dem Tod von Wladimir Iljitsch Lenin 1924 als Lenin-Pioniere bezeichnet wurden. In den 1970er-Jahren waren mehr als 25 Millionen Kinder und Jugendliche Mitglied und nahmen beispielsweise an Ferienlagern teil. Ein Aufenthalt in den Pionierlagern von Artek auf der Krim oder Orljonok an der Schwarzmeerküste galt als besondere Auszeichnung.