Öl-Embargo als Zankapfel bei EU-Treffen in Brüssel

Ungarn bleibt trotz Zugeständnisse bei Veto

Eigentlich hätten die Verhandlungen über das Einfuhrverbot schon vor mehr als einer Woche abgeschlossen werden sollen. Die EU-Kommission plant, wegen der Invasion in die Ukraine in sechs Monaten den Import von russischem Rohöl und in acht Monaten den Import von Ölprodukten zu beenden. Ungarn und die Slowakei sollen sogar 20 Monate Zeit für die Umstellung bekommen. Trotz weiterer Zugeständnisse will Ungarn diese Maßnahme jedoch nicht mittragen.