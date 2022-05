Der Westen kann Rubel nicht in die Knie zwingen

Volkswirt: Nur komplettes Embargo könnte Rubel in Knie zwingen

Sollten allerdings weitere russische Banken mit Sanktionen belegt werden, könnte das den Export zerstören und der Währung massiv schaden, sagt Suwerow. Auch Chefvolkswirt Moritz Kramer von der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart sieht das: „Solange Russland exportiert, bleibt der Rubel stark.“ Nur ein komplettes Embargo könne den Rubel „in die Knie zwingen“, meint er. Die Käufer aber hielten sich nicht zurück. „Öltanker nehmen seit Mitte April Rekordmengen an Rohöl an russischen Häfen auf. Die meisten unter griechischer Flagge!“