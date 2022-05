Keine Fußfessel: Lieber in Zelle als bei Frau

Derzeit gibt es in Kärnten 200 Strafgefangene. Bereits 37 von ihnen tragen eine elektronische Fußfessel. „Das sind fast 20 Prozent“, so Harald Streicher, Leiter des Strafvollzugs in der Justizanstalt Klagenfurt. „Mittlerweile ist der elektronisch überwachte Hausarrest für die Justizwache schon Routine.“ Die Häftlinge müssen für diesen modernen Vollzug eine geeignete Wohnung sowie ein Einkommen samt Versicherungsschutz vorweisen. Zudem gibt es Auflagen: Süchtige werden regelmäßig zum Drogenharntest gebeten, Alkoholiker mittels tragbaren Alkomaten und Kamerasystem täglich überwacht.