ÖVP-Turbulenzen führten zu „Wagenburg-Effekt“

Mehr als nur Geschlossenheit demonstrierte die Volkspartei bei ihrem außerordentlichen Parteitag am Samstag in Graz. Was ist dran, an diesen 100 Prozent für Kanzler Karl Nehammer? „Die Stimmung beim ÖVP-Parteitag war von Anfang an gut. Man hat es von Anfang an darauf angelegt, Karl Nehammer mit einem möglichst tollen Votum auszustatten“, erklärt „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann in der Sendung „Krone-Live“ mit Jana Pasching.