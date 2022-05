Gerlitzen: Eintausend Höhenmeter bergauf!

Passend dazu startet die Gerlitzen laut Manuel am 26. Mai in den Sommerbetrieb. Der neue Bergsteig ist jedenfalls eine tolle Ergänzung zum Berg- und Wandererlebnis Gerlitzen. „Vom Spaziergang bis zu wirklich harten Wandertouren wird hier alles geboten“, ergänzt Touristiker Georg: „Davon profitieren nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische.“ Offiziell wird der neue Bergsteig 1000 in den kommenden Wochen eröffnet. Aktuell wird an der Zeitnehmung gearbeitet.