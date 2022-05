Alge versorgt Prozessor seit einem Jahr mit Strom

„Das System besteht aus gewöhnlichen, preiswerten und weitgehend recycelbaren Materialien. Das bedeutet, dass es leicht hunderttausendfach vervielfältigt werden könnte, um eine große Anzahl kleiner Geräte als Teil des Internets der Dinge mit Strom zu versorgen“, so die Universität Cambridge. Wahrscheinlich am nützlichsten wäre der Einsatz in netzunabhängigen Situationen oder an abgelegenen Orten, wo kleine Mengen an Strom sehr nützlich sein könnten.