Schlangenlinien und Drogen im Straßenverkehr

Ein 20-Jähriger war am Sonntagnachmittag im Katschbergtunnel ohne Licht unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Ein Polizist außer Dienst wurde auf ihn aufmerksam und hielt den rumänischen Staatsbürger an. Die herbeigerufenen Beamten im Dienst stellten beim 20-jährigen 1,5 Promille fest. Außerdem stellte sich heraus, dass der Rumäne noch nie einen Führerschein besessen hat. Auf ihn wartet eine Anzeige, Fahrzeug samt Schlüssel musste er an Ort und Stelle abgeben.