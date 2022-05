NATO versichert rasche Aufnahme in Allianz

Der finnische Präsident Sauli Niinistö sprach am Sonntag von einem „historischen Tag“ für das skandinavische Land. Ein neues Zeitalter beginne. Der Entscheidung, zur NATO beizutreten, gingen eine intensive gesellschaftliche Debatte und umfassende politische Beratungen voraus. Sowohl der Präsident als auch die Regierungschefin Sanna Marin hatten für den Beitritt in die Militärallianz geworben. Am Samstag hatte sich dann auch Marins sozialdemokratische Regierungspartei SDP für den Schritt ausgesprochen. Damit gilt eine Mehrheit im Parlament für den Beitritt als sicher. Die Bevölkerung befürwortet den Schritt laut jüngsten Umfragen ebenfalls.