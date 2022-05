Russland dreht Finnen ab Samstag den Strom ab

Italien unterstützt NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens

Italien wird die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens voll unterstützen, wie es am Freitagabend hieß. „Italien wird sehr glücklich sein, diese beiden Länder in dieser großen Allianz willkommen zu heißen, die ihre Mitgliedsländer verteidigt und die seit Jahrzehnten den Frieden garantiert hat“, sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Freitag in Berlin. Die finnische Premierministerin Sanna Marin plant am kommenden Mittwoch ein Treffen mit ihrem italienischen Amtskollegen Mario Draghi in Rom.