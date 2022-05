Wanderer musste nach Sturz Nacht am Berg ausharren

Die Nacht am Berg verbringen musste ein 41-jähriger Wanderer, der am Freitag im Bereich des Mauchelekars in St. Leonhard im Pitztal stürzte und sich dabei verletzte. Einen Notruf konnte er nicht absetzen, da er sein Handy verloren hatte. Seine Frau alarmierte schließlich am Samstag die Polizei.