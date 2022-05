Salzburg-Marathon: Echte Hitzeschlacht

Unterstützung bekommt die 33-Jährige von Marathon-Aushängeschild Peter Herzog, der am Samstag in Wien bei der 5000m-Staatsmeisterschaft Silber holte. Der Saalfeldener Olympia-Starter, der mit Gold-Adler Jan Hörl die Promi-Staffel in Angriff nimmt, wird mit Wutti starten und als Tempomacher für die Favoritin agieren.