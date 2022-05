SABOTEUR: Weltweit erster Store in Wien eröffnet

Neue Maßstäbe beim Piercing

Piercings sind in: Davon ist man auch bei SABOTEUR überzeugt. Der Körperschmuck an Ohren und Nase ist nicht nur für Frauen interessant. Auch Männer können für einen individuellen Look Ohrringe und Piercings tragen. Neben Schmuck und Uhren will die neue Marke unter der kreativen Führung von Santiago Sabo deshalb auch beim Piercing neue Maßstäbe setzen, der Name „Fine Piercing“ ist hier Programm. Im Concept Store ist ein eigenes „Fine Piercing“-Studio integriert, das ganz bewusst hell und freundlich gestaltet ist, um bei der „Piercing-Zeremonie“ eine angenehme Atmosphäre abseits der bekannten Klischees zu schaffen. Es stehen mehr als 300 Styles und unzählige Möglichkeiten der Piercing-Kombinationen zur Auswahl.