Lebensmittel-Spenden werden dringend benötigt

Die Folgen der steigenden Preise für Energie und Co. sind auch in den Team-Österreich-Tafeln zu spüren. In Baden etwa hat sich in den vergangenen Wochen die Zahl der Kunden von 90 auf 150 fast verdoppelt. „Ein trauriger Rekord. Und wöchentlich werden es mehr“, berichtet das Rote Kreuz.