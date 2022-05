Admiras Schicksalstag trägt die Farbe Rot

„Spielen auf Sieg“

Bislang hatte es nach der Alarmstufe ROT in der Südstadt quasi viel grünes Licht gegeben, wurde stets bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. So soll’s auch am Samstag nach dem Duell mit Altach sein. Routinier Thomas Ebner gibt die Marschroute aus: „Wir machen das, spielen auf Sieg - ein Remis ist nicht unser Anspruch!“