Mutter und Kind (3) aus der Mur gerettet

Gegen 15.45 Uhr spielte die Mutter mit ihrer Tochter beim Murradweg an einem Betonsteg. Dabei verlor das Mädchen das Gleichgewicht und stürzte in die Mur. Die 32-jährige in Graz lebende Türkin sprang ihrer Tochter nach, konnte aber anschließend nicht mehr ans Ufer schwimmen. Ein 37-jähriger Jogger aus Graz bemerkte die Notsituation der beiden und sprang ins Wasser.