60-jähriger Hochstapler in Salzburg vor Gericht

In Salzburg hat sich am Dienstag ein offenbar etwas realitätsfremder Hochstapler vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legte dem 60-Jährigen gewerbsmäßigen schweren Betrug zur Last. Er habe sich in Hotels und Pensionen eingemietet, ohne Rechnungen zu bezahlen. Versuche, an Wohnungen, Häuser und Autos zu kommen, blieben ohne Erfolg. Wären ihm alle Betrügereien aufgegangen, hätte er laut Richterin binnen acht Monaten zwei Millionen Euro Schaden angerichtet.