Uber will weniger neue Mitarbeiter einstellen

Der US-Fahrdienst Uber will laut einem internen Schreiben weniger Mitarbeiter einstellen und Kosten einsparen. Das Marketing und Aktivitäten zur Motivierung von Angestellten würden zurückgeschraubt, geht aus einem Schreiben von Firmenchef Dara Khosrowshahi, in das Reuters in der Nacht zu Dienstag Einsicht nehmen konnte, hervor.