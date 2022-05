Countdown läuft: Schramböck-Rücktritt noch heute

Beim Einzug Karl Nehammers in das Kanzleramt war von vielen Seiten damit gerechnet worden, dass Margarete Schramböck ausgetauscht würde. Weil der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter allerdings darauf beharrte, dass eine Tirolerin bzw. ein Tiroler in der Bundesregierung vertreten sein müsse, sich aber nicht umgehend eine neue Kandidatin oder ein Kandidat fand, überlebte Schramböck den Kanzler-Wechsel zunächst. Nicht ohne weiterhin erste Austausch-Kandidatin zu bleiben. Man rechnete in den vergangenen Woche damit, dass sie relativ rasch nach dem ÖVP-Bundesparteitag am kommenden Samstag in Graz, bei dem Karl Nehammer auch nominell die Parteiführung von Sebastian Kurz übernehmen wird, ihr Ministeramt verlieren würde.