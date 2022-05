Seltenes Naturschauspiel am Himmel über Österreich

Jetzt ist auch ein Phänomen am Himmel zu sehen, das umgangssprachlich den Namen „Blutmond“ oder „Rostmond“ vor langer Zeit bekommen hat: Plötzlich ist dann wieder die komplette Mondscheibe am Himmel zu sehen - nur dass sie nun rötlich eingefärbt ist. Dieses Phänomen hat seinen Ursprung in der Physik, besser gesagt in der Optik: Das Sonnenlicht, das den Mond jetzt noch erreicht, wird durch die Erdatmosphäre wieder gefiltert. Hindurch kommt hauptsächlich langwelliges rotes Licht, das den Mond bei einer totalen Mondfinsternis in einen „Blutmond“ verwandelt.