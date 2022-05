Grandiose Aufholjagd der Ducks blieb unbelohnt

In Hälfte zwei drehten die Hausherren auf und die Partie. Anfang des letzten Viertels war es erneut Reuter, der abermals verkürzen konnte. Nach dem Touchdown zur Führung von Gollmer gab es im Max-Aicher-Stadion kein Halten mehr. Die Mozartstädter hatten die Rechnung aber ohne die Gäste gemacht. Die Mödlinger fanden 16 Sekunden vor Schluss den Weg in die Endzone und jubelten über den 28:26-Endstand. „Wir müssen diese Niederlage hinnehmen, ich bin aber stolz drauf, wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben“, sah Kris Denton das Positive.