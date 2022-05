„Politik will die Ärzte nur mehr ausquetschen“

In Bezug auf den großen Gynäkologenmangel in den Krankenhäusern Tamsweg und Schwarzach hat sich Harald Mayer, Vizepräsident der Ärztekammer, zu Wort gemeldet. Er ist „entsetzt, was sich in Salzburg abspielt“. Die verbleibenden Ärzte würden an ihre Leistungsgrenzen stoßen, während die Politik untätig bleibt.