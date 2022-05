Enthüllungen: Minister vereitelte „Trump-Ideen“

Esper behauptet auch, Trumps Berater Stephen Miller wollte 250.000 US-Soldaten an die Grenze von Mexiko schicken, und dass er und ein paar andere viele solcher „Trump-Ideen“ vereitelt hätten. Auch wollte Miller Trump davon überzeugen, nach der Tötung des Anführers der Terrororganisation IS Abu Bakr Al-Bagdadi dessen Kopf in Schweineblut zu tauchen und ihn zur Schau zu stellen.