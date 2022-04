Trump stürmt mitten in Interview wütend davon

In dem Ausschnitt ist zu sehen, wie Trump sich ein Wortgefecht mit Moderator Piers Morgan liefert, sich anschließend vom Sessel erhebt und fordert, die Kameras auszuschalten. Am Montagabend soll das Interview in der Sendung „Piers Morgan Uncensored“ in voller Länge beim britischen Sender TalkTV ausgestrahlt werden.