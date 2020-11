Präsident Trump feuert Verteidigungsminister Esper

Will Niederlage bei Wahl nicht anerkennen

Trump hat bei der US-Präsidentenwahl am vergangenen Dienstag gegen den Demokraten Joe Biden verloren und scheidet am 20. Jänner 2021 aus dem Amt. Er weigert sich jedoch, die am Samstag von allen großen TV-Sendern auf Basis von Auszählungsergebnissen erklärte Niederlage anzuerkennen.