Autofahrer stieß Radler nieder, half ihm und floh

Ohne Hilfe zu leisten

Der unbekannte Lenker zog den Schwerverletzten die Böschung hinauf und legte ihn am linken Fahrbahnrand neben eine Straßenlaterne. Das völlig demolierte Fahrrad stellte der Unbekannte ebenfalls zu der Straßenlaterne und verließ ohne Hilfe zu leisten bzw. die Rettungskräfte zu verständigen den Unfallort. Erst gegen 4.30 Uhr langte bei der Rettungsleitstelle Gmunden ein Notruf über eine verletzte Person am Straßenrand in Vorchdorf ein. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.