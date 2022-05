Mann kam mit Hand zwischen Container und Bagger

Schock für einen 55-jährigen Türken am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Schwoich (Bezirk Kufstein)! Er war gegen 13.45 Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Zeitgleich stapelte sein 49-jähriger Kollege mit einem Bagger Metallcontainer um. Aufgrund der Last des Containers drohte dieser umzukippen. Der 55-Jährige, der daneben stand, versuchte das mit aller Kraft zu verhindern und stemmte sich mit seinem Körper dagegen.