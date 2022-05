Öl-Embargo gegen Russland: FPÖ für Volksbefragung

IHS hält Embargo für Österreich für verkraftbar

Für den neuen interimistischen IHS-Direktor Klaus Neusser ist das im Raum stehende EU-Ölembargo für Österreich verkraftbar. „Die Auswirkungen sind nicht so gravierend wie dargestellt“, sagte Neusser am Mittwochabend in der „ZiB 2“. Es habe in der Vergangenheit mehrfach Phasen mit einem sehr hohen Ölpreis gegeben.