Öl-Embargo wird zu russischem Roulette

Die Ölpreise legten gleich um drei Prozent zu. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwartet kurzfristig einen weiteren Anstieg, auch bei den Treibstoffpreisen. Das wird die Inflation ebenfalls in die Höhe treiben und das Wirtschaftswachstum in Österreich leicht um 0,3 Prozent dämpfen, so Felbermayr.