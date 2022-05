Lust auf Urlaub ist 2021 wieder spürbar gestiegen

Wiener besonders reiselustig

Es gibt aber auch eine große Bevölkerungsgruppe, die 2021 überhaupt keinen Urlaub machte - jeder Dritte verzichtete darauf. Jedenfalls gaben laut Statistik Austria rund 2,6 Millionen in Österreich lebende Personen an, nicht verreist zu sein. Die Burgenländer blieben besonders gerne zu Hause - dort war das fast jeder Zweite (rund 48 Prozent). Die Reiselustigsten waren die in Wien lebenden Menschen.