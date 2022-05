Land NÖ sucht nun nach neuer Virus-Variante

Neues Monat - neue Corona-Variante? Seit am Dienstag in Wien 24 Coronafälle entdeckt wurden, die auf den neuen Omikron-Subtyp BA.4 zurückgehen, läuft auch hierzulande die Suche nach der neuen Mutante an. Wie man im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt, werden derzeit einzelne Proben positiver Tests zur Abklärung an die AGES geschickt.