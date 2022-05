Gedenken an Befreiung des KZ Mauthausen

Im Anschluss an den Gedenkakt am ehemaligen Appellplatz wird beim Memorial Gusen in Kooperation mit dem Ars Electronica Center Linz die Licht- und Klanginstallation #eachnamematters gezeigt. Dabei werden die Namen der Opfer des KZ-Systems Mauthausen-Gusen an die Außenmauer des Memorials projiziert und zugleich verlesen. Die Installation wird auch am 5. und 6. Mai jeweils nach Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht zu sehen sein.