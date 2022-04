4000 Quadratmeter für KZ-Gedenkstätte angekauft

Obwohl das Konzentrationslager Gunskirchen eines der größten Außenlager des KZ Mauthausen war, ist es in der Öffentlichkeit wenig bekannt. „Anders als in Gusen, Ebensee oder Melk, wo es eigene Lern- und Gedenkorte gibt, existieren hier nur ein Mahnmal an der B1 sowie ein Gedenkstein mit Tafel am ehemaligen Lagergelände“, sagt Robert Eiter vom Mauthausen Komitee (MKÖ), der sich seit den späten 1970er Jahren zum Thema Außenlager Gunskirchen engagiert.