Bremse nicht angezogen: Linienbus kam ins Rollen

Keine Feststellbremse angezogen

„Der Lenker wollte in der Haltestelle in der Ulmenstraße eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses überprüfen“, so Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid via Aussendung. „Laut ersten Analysen kam der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse ins Rollen“, teilte sie weiter mit.